Así se jugará la primera fecha de la Eliminatoria al Mundial de Catar

Este martes se conoció cómo se jugará la primera fecha de la Eliminatoria del Mundial de Catar 2022. Los 10 equipos conocieron su rival para este importante torneo suramericano que definirá los equipos que disputarán los cuatro lugares que van directo al Mundial y el que irá como repechaje.

Colombia empezará su participación en las Eliminatorias enfrentando a Venezuela en Barranquilla, aunque aún no hay una fecha confirmada oficialmente para el inicio del campeonato.



Uruguay vs. Chile

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador