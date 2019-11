Reinaldo Rueda pone en duda su continuidad en la selección de Chile

Reinaldo Rueda apoyó este miércoles la decisión de los jugadores de la selección de mayores de Chile de no jugar el partido que tenían programado contra Perú, en apoyo al momento social que vive el pueblo chileno. Sin embargo, mostró su preocupación por el fútbol austral, pues no hay liga y las selecciones no se foguearon en este fin de año. Así, puso en duda su continuidad como seleccionador de la Roja.

“Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir”, fue la frase que prendió las alarmas en la prensa chilena, pues Rueda demostró su descontento con la ANFP y la organización de la liga chilena.

Rueda dejó en duda si comenzará las eliminatorias mundialistas, pues está cansado de los malos manejos en la ANFP. “De aquí a marzo no se sabe qué puede pasar (inicio de la eliminatoria). Yo llego me sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que se adelante la liga nacional, cuando es mi autonomía convocar a los jugadores. Los desconvoco para que la liga se adelante y la liga no juega, no están para la selección ni para sus clubes, están perdiendo, y yo, y todos”, comentó.