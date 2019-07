Ricardo Gareca no soportó la decisión de uno de sus jugadores en Perú

Ricardo Gareca quiere lo mejor para sus futbolistas y que puedan llegar de la mejor manera a la selección Perú, cada vez que haya convocatoria, sea para partidos de preparación o para la competencia oficial. El entrenador argentino está pendiente de todos sus dirigidos, y espera que sigan subiendo su nivel y mejoren sus condiciones económicas y deportivas con el pasar del tiempo.

Sin embargo, esta vez Gareca mostró su inconformismo por la decisión que tomó una de sus estrellas, que prefirió un gran contrato en una liga exótica, a mantenerse en ligas competitivas y estar en un alto nivel para llegar a la Blanquirroja.



Gareca fue claro al opinar sobre André Carrillo y la determinación de renovar su contrato con el Al Hilal, de Arabia Saudita, hasta el 2023; equipo en el que había jugado el último año cedido por el Benfica, de Portugal. El técnico de Perú dijo que Carrillo no tomó la mejor decisión para su carrera.



“Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la selección, que se tomen mejores decisiones. Creemos que André es un jugador para estar en las mejores ligas”, dijo Gareca en declaraciones a ‘Radio Capital’.



Y no es que Gareca menosprecie la liga árabe, pero sí podría afectar futuras convocatorias de Carrillo al seleccionado inca. “Fui a ver a André Carrillo a Arabia Saudita y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobamos la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes”, apuntó.