La opinión de Sergio Ramos que genera molestia en Barcelona

Sergio Ramos, capitán de la selección española y del Real Madrid, aseguró este jueves que le gustaría seguir jugando con España y llegar al Mundial de Catar 2022 al tiempo que consideró que "no es el momento idóneo" para que la roja juegue en Barcelona.

"Quizá no lo sea. Ya se ha suspendido un clásico por la situación en Cataluña. Pero ojalá. Espero que se soluciones cuanto antes" y que la Roja vuelva a jugar en Barcelona. "Si hay que ir a Barcelona ¿Por qué no?. Jugar con España es un orgullo sea en el sitio que sea", indicó el capitán de la selección española.



Sergio Ramos cree que es el Real Madrid el que sale más perjudicado por el cambio de fecha del partido ante el Barcelona y por el nuevo horario. "Los perjudicados somos nosotros porque podíamos jugar el mismo día que el Barcelona y tener el mismo descanso", explicó.



El capitán de España sumará ante Malta un partido más con la selección. "No me pongo ningún límite. Ponerte tú mismo un techo sería un error. Me gusta disfrutar el momento cada día y ante todo lo que pueda alargar mi carrera, mientras me encuentre en este estado y con la ilusión intacta, me gustaría seguir", dijo en rueda de prensa Ramos antes del choque de este viernes en Cádiz frente a Malta.