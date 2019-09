El gesto de Ramos que causó confusión y que le costó una amarilla

Sergio Ramos volvió a causar polémica, pero esta vez lo hizo con la selección española, en el partido que le ganó 1-2 a Rumania, en la quinta jornada de la fase clasificatoria. El defensor anotó de penalti el gol que puso en ventaja a la roja en el estadio Nacional de Bucarest y en su festejo hizo un gesto que el árbitro central, el alemán Deniz Ayketin entendió como una provocación.

Ramos buscó una cámara e hizo círculos con sus dedos sobre sus ojos, como en forma de gafas. El árbitro lo vio y le mostró tarjeta amarilla, y con sus ademanes dio a entender que no debía provocar al público. Ramos trataba de explicarle que era un gesto hacia la cámara y no hacia el público rumano, pero el árbitro no le escuchó.



Después del encuentro el mismo Ramos explicó en la zona mixta de qué se trataba el gesto: “Era dedicado a mi sobrino, que también usa gafas como yo y era para mostrarle que eso está bien”, dijo Ramos, quien agregó que finalmente el juez entendió y se disculpó.



“Era muy difícil explicarle con tanto ruido, pero finalmente entendió y quedo todo claro, incluso se disculpó”, dijo el central del Real Madrid.



La amonestación a la media hora de partido marcó el resto del encuentro para Ramos, ya que se vio forzado a pensarse muy mucho la manera en la que podía entrar a los atacantes rumanos a partir de ese momento. Especialmente los últimos minutos, cuando se quedó como único central tras la expulsión de Diego Llorente.