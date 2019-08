'Si eres argentino y no ganas un Mundial, no eres el mejor del mundo'

Lionel Messi y su deuda de una Copa del Mundo para Argentina es una herida que esta lejos, muy lejos de cerrar.

Quien ha puesto de nuevo el dedo sobre esa llaga es una voz autorizada: José Antonio Camacho, exentrenador del Real Madrid y de la Selección España de mayores.



En una entrevista con el diario El Mundo, el estratega no se fue con rodeos: "(Messi) Es muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor"



Y ahí no terminó su crítica: "Un Mundial es lo máximo a lo que puedes aspirar y los argentinos siempre se lo van a reprochar".



Eso sí, después quiso bajar la espuma y alabar el juego del 10 argentino: "Rompe el partido en cualquier momento. Puede existir una igualdad total entre dos equipos pero él es él y desequilibra de repente la balanza. Y encima yo parecería un buen entrenador".



Camacho no eludió la clásica comparación con Diego Maradona: "Con el talento que tenía si se hubiese tomado su carrera tan en serio como Cristiano y Messi, todavía hoy estaría en activo y dando más de una tarde de gloria".