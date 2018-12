Vardy y Cahill anuncian su retiro de la selección de Inglaterra

El delantero del Leicester City Jamie Vardy y el defensor del Chelsea Gary Cahill dijeron que ya no deseaban ser convocados a la selección de Inglaterra y que querían centrar sus carreras en sus equipos.

Vardy, un goleador de 32 años que participó en la Copa del Mundo de Rusia, dijo que había hablado sobre su decisión con el entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, pero que seguirá disponible para ayudar si el equipo enfrenta problemas de lesiones. "Para ser honesto con ustedes, esto ha estado en mi mente por un tiempo", dijo Vardy al diario The Guardian.

"Él (Southgate) quiere rejuvenecer el plantel, lo que obviamente tuvo sus beneficios durante la Copa del Mundo (...) Así que le dije a Gareth que creo que probablemente sea mejor hacerlo a partir de ahora", sostuvo.

Vardy estuvo en el banquillo durante la mayor parte del Mundial en Rusia y dijo que esta falta de minutos en la cancha había influido en su decisión.

En tanto, Cahill, un zaguero de 32 años que ha jugado 61 partidos internacionales con Inglaterra, ha tenido problemas para ganarse un puesto en el Chelsea bajo el mando del técnico Maurizio Sarri esta temporada. "Creo que es hora de dar ahora un paso al costado. Es el momento adecuado para hacerlo", dijo Cahill.

"He estado muy orgulloso de lo que he logrado, más de 60 partidos internacionales. He capitaneado a mi país en algunas ocasiones, lo que ha sido un gran honor". "Al mismo tiempo, en tu carrera futbolística nunca querrás cerrar una puerta por completo y si alguna vez me necesitan estaré allí", añadió Cahill.