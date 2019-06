Juventus se refuerza en el mediocampo: ¿problemas para Cuadrado?

Aunque no se sabía cuál sería su destino, lo único claro frente a Adrien Rabiot era que saldría de PSG con el pase en sus manos. El futbolista francés, quien tiene la posibilidad de actuar en diferentes zonas del mediocampo y que durante largo tiempo fue pretendido por varios de los mejores clubes del mundo, finalmente reveló dónde jugará.



Aunque en principio todo indicaba que arribaría a Barcelona, finalmente fue Juventus quien se terminó quedando con los servicios del jugador, que ahora será compañero de Cristiano Ronaldo y podría convertirse en una competencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien aún no tiene claro si seguirá siendo parte del equipo ‘bianconero’.



Rabiot, quien aún no ha firmado su contrato, llegó en la mañana del domingo a Turín para realizarse los chequeos médicos de trámite y firmar su nuevo contrato, buscando triunfar en una liga difícil y con el gran objetivo de colaborarle a los dirigidos por Maurizio Sarri a conseguir la Champions League, hacia donde apunta la institución.



Los detalles del contrato de Rabiot aún no han sido revelados, sin embargo, la llegada del francés al club se dio sin ningún costo luego de que el futbolista se quedara con su contrato y el cuerpo técnico, ahora, apunta a recuperar a un futbolista que no tuvo mucha acción en París luego de mostrar sus intenciones de salir del equipo de la capital francesa.



Así fue la llegada de Rabiot a Turín: