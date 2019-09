Estrella brasileña se siente mal cuando gasta sus euros en coches

Alex Sandro es uno de los jugadores principales de Brasil y de Juventus, club del que es protagonista cada fin de semana desde hace algunas temporadas.

Pero su vida, como la de mucho otros futbolistas, nunca estuvo llena de lujos. Por eso el lateral brasileño, en un diálogo con Raiam Santos, habló sobre sus inicios en este deporte y la remuneración que obtenía en aquel momento.

"Cuando entré en la cantera del Atlético Paranaense, con 15 años, ganaba 100 dólares al mes. El club me pagaba alojamiento, comida y educación, por lo que yo gastaba 50 y guardaba 50. Mi primer gran logro en el fútbol fue cuando me pasaron a pagar 300 dólares y los di a mis padres para los gastos de la casa. Me podía haber comprado algo, pero debía ayudar mi familia", relató.

Sin embargo, su sueldo actual es muy diferente y le permite disfrutar de los lujos que no tuvo por muchos años, aunque eso tampoco lo llena por completo y lo hace sentir un poco extraño.

"Muchas veces salgo con mi familia y gasto 300 o 400 euros y luego me pregunto cuánto sería en Brasil. Me siento un poco mal por gastar tanto en una noche. Me dicen a menudo que no piense en eso y disfrute de la vida, pero también me siento muy bien cuando ayudo a otras personas. En el futuro quiero crear una fundación en mi ciudad para ayudar a los niños. No solo con el fútbol, sino también con sus estudios", explicó.

Y es que Alex Sandro tiene claro que jugar fútbol es un privilegio que muy pocos consiguen lograr en su país y en el mundo, razón por la que le dio un consejo a quienes desean ser futbolistas profesionales.

"(A los niños) Que no abandonen el colegio y terminen sus estudios. Muchos niños que son muy buenos en juveniles dejan de estudiar y luego no se convierten en profesionales. Sin terminar secundaria, la vida es mucho más difícil. Otra cosa fundamental es que respeten a las personas. Nunca he sido el mejor estudiante, pero he respetado a mis profesores", escribió.