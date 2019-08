El sueño de los dos delanteros está muy cerca para Antonio Conte

Antonio Conte llevaba mucho tiempo esperando la llegada de refuerzos a Inter, pero esto no fue posible hasta hace un par de días cuando, luego de bastante tiempo de negociación, los dirigentes italianos llegaron a un acuerdo con Manchester United y consiguieron sellar la transferencia de Romelu Lukaku.



El delantero belga fue el primer deseo cumplido del técnico italiano, lo cual, sin embargo, no lo deja completamente satisfecho, por lo que ahora quiere completar su dupla de atacantes llevándose al bosnio, Edin Dzeko, quien juega en Roma y es un futbolista que el club de la capital italiana no está dispuesto a ceder con facilidad.



Por este motivo, Piero Ausilio y Giuseppe Marotta ya se reunieron con el representante de Dzeko en lo que fue un encuentro bastante favorable y en el que se dejó en claro la voluntad de ambas partes es la de la transferencia, un objetivo en el que se interpone Roma y que solo se solucionaría si aparece una oferta por 20 millones de euros.



Y aunque la cifra no es alta, Inter todavía espera resolver algo en el caso de Mauro Icardi, que no entra en las convocatorias, no tiene ninguna posibilidad de integrar el plantel de Conte y dejó pasar varias ofertas esperando la indicada, mientras su precio bajó de manera increíble debido a su situación.



Partiendo de esto, habrá que esperar qué sucede con Icardi para ver si finalmente se resuelve el tema de Dzeko o si Inter se decide, sin importar lo que pase con el argentino, a actuar para sumar a otro “tanque” de área.