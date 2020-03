La crueldad del coronavirus en Bérgamo, Italia: un dramático relato

Bérgamo es una de las regiones más afectadas por el coronavirus en Italia. Aunque es una ciudad de 120 mil habitantes, aproximadamente, para muchos fue foco de la gran expansión de esta enfermedad, luego de que Atalanta y Valencia se enfrentaran en la Champions y muchos de los habitantes de esa ciudad viajaran hasta Milán para vivir ese encuentro.

“Acá hay 120 mil habitantes y ese día fueron 45 mil al San Ciro. Fue un partido histórico para el Atalanta, algo único, y fue una locura. Para que te des una idea, mi mujer tardó tres horas en llegar a Milán, cuando habitualmente en 40 minutos estás ahí", dijo Alejandro Gómez, más conocido como el ‘Papu'.

Gómez es el capitán del Atalanta, equipo en el que también juegan los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, quienes, hasta el momento, están bien de salud y no tienen el virus.

Fue el mismo ‘Papu' quien relató desde su punto de vista cómo se vive en Italia, pues es uno de los países con mayor número de contagiados en Europa.

“En una situación dramática porque hay muchísimos contagios por día. Se está respetando muchísimo la cuarentena pero igual todavía hay un poco de gente en las calles. Hubo una polémica muy grande con los runners porque salían a correr a las plazas y no es así. No voy a correr yo, que soy deportista y es mi trabajo... Pero lo que llama la atención es que a pesar de no haber casi gente en la calle, sigue habiendo unos 600 o 700 casos por día en toda Italia", dijo en diálogo con ‘Olé'.

Pero en Bérgamo la situación parece estar un poco más complicada y se han tomado medidas extremas para poder recoger los muertos que ha dejado esta enfermedad.

“Los hospitales están llenos y no hay más lugar para los enfermos. El otro día vinieron los militares para llevarse los cajones con los muertos y cremarlos en otro lado porque acá ya no hay lugar en los cementerios. ¡Es tremendo! Todas las mañanas me levanto a mirar las noticias y siempre son malas", relató.

Y es que, en un principio, las personas no le prestaron mucha atención a esta enfermedad y poco a poco fueron miles los contagiados en esa ciudad.

“Creo que al principio había mucha desinformación y que todos lo tomamos muy a la ligera. Pensamos que era una gripe más, un virus como los que hay en cualquier otro invierno, entonces seguimos haciendo vida normal. Después, cuando aparecieron las zonas rojas en todo el país y la crisis sanitaria, se tomó conciencia de lo que verdaderamente estaba pasando. Pero hasta hace 20 o 25 días no sabíamos nada. Cuando empezó a haber muertos nos empezamos a asustar y coincidió con que también comenzó a haber mayor información", dijo.

Gómez, sin mencionar a Muriel o Zapata, contó cómo es la relación con los demás futbolistas del plantel y expresó que todos están bien, en la medida de lo posible.

“Los que están solos se quedaron en el club. Eso está bueno porque ahí comen recontra bien, tienen desayuno, almuerzo y cena, habitación para cada uno, tele, Internet, gimnasio, lugar para salir a correr. Y estamos constantemente hablando por el grupo de WhatsApp, mandamos giladas, memes... Como para entretenernos. Ahora, cuando aparece el doctor o el team manager la cortamos para estar al tanto de las comunicaciones más serias", contó

Para el ‘Papu' no es probable que el fútbol en Italia se vaya a reanudar pronto pues “la realidad es que no sé cuando voy a volver a entrenarme con mis compañeros o a jugar un partido. Si dicen que dentro de un mes vuelve a arrancar, todavía van a haber contagiados y nosotros vamos a estar viajando en avión o en micro, yendo a hoteles. Posiblemente haya menos infectados, pero no va a parar en un mes. Pienso muy poco en lo profesional porque salvo que aparezca la cura o una vacuna, veo que viene para largo todo esto".