Partidos con colombianos en Italia se cancelan por el coronavirus

El coronavirus está causando una conmoción mundial y ya está impactando al fútbol en Europa. Italia es el primer partido en prohibir el fútbol por el contagio de esta enfermedad y los futbolistas colombianos no actuarán este domingo.

En la noche del sábado, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció que Atalanta vs. Sassuolo, Verona vs. Cagliari e Inter vs. Sampdoria no se podrán jugar. Así las cosas, Luis Muriel y Duván Zapata no podrán jugar este domingo.

Según se ha dado a conocer, todas las actividades en las que hayan deportistas se deberían suspender este domingo para evitar el contagio.

El pánico se ha generado luego de que este sábado se presentaran dos muertos y 76 personas infectadas en las cuatro regiones del norte del país: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.

Por estos hechos ya se habían aplazado el partido de de la Serie B entre Ascoli y Cremonese, que se iba a jugar este sábado, pero no se disputó.