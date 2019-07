Cristiano Ronaldo se unió a los trabajos de pretemporada de Juventus

Mientras espera la resolución de la transferencia de Matthijs De Ligt, Juventus continúa sus trabajos de pretemporada, a los que este sábado se unió el portugués Cristiano Ronaldo luego de unas ostentosas vacaciones de las que publicó varias imágenes en sus redes sociales.



El futbolista, quien estuvo acompañado de su familia, su novia y algunos amigos durante sus días de descanso, se realizó los respectivos chequeos médicos, compartió con algunos de sus compañeros y trabajó a la par del resto del grupo, realizando pequeños ejercicios que no demandaron mayor exigencia.



Al igual que el futbolista portugués, otro de los que se incorporó a los trabajos fue el francés Blaise Matuidi, quien también se encontraba descansando y en su regreso al club siguió la misma rutina de Cristiano.



Hasta el momento, Juventus ha anunciado las contrataciones de Adrien Rabiot, Ginaluigi Buffon y el regreso de Gonzalo Higuaín desde Chelsea, luego de un periodo en el que estuvo a préstamo en el club inglés con el que no tuvo gran regularidad. Y aunque no se han anunciado salidas, lo más seguro es que alguno de los delanteros salga mientras aún no está claro si la ‘Vecchia Signora’ intentará contratar a Mauro Icardi.