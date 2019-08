El ultimátum de Mauro Icardi a Juventus si no se apresura a ficharlo

No ha sido fácil el último tiempo para Mauro Icardi, quien tras vivir momentos duros de convivencia en el Inter, su equipo desde el 2013, ahora no encuentra una rápida salida hacia otro club. Juventus mostró interés, a lo que el jugador de 26 se mostró dichoso, sin embargo, el tema se enfrió y ahora el atacante lanzó un mensaje, a manera de ultimátum para el club ‘bianconero’.

Si Juventus no avanza en las negociaciones para su fichaje en la semana que viene, Icaridi buscará otro rumbo y empezará, junto a su representante, a estudiar las ofertas que le llegaron del Napoli y de la Roma, según publicó el diario Corriere della Sera.



Lo que no ha entendido Icardi en su afán por salir del Inter es que ‘La Vecchia Signora’ primero tienen que vender algunos jugadores de su plantilla para ir por el argentino, sin embargo aún no han podido ubicar en el mercado a los que tenía en la rampa de salida.



En la carrera por fichar a Icardi, quien anotó solo 11 goles en la temporada pasada de la Serie A, debido a que estuvo mucho tiempo por fuera del equipo, el que parece tener más posibilidades es el Napoli, que subió la oferta a 60 millones de euros, aunque le falta un poco para acercarse a los 75 que pide el Inter.