Se le agota el tiempo a Icardi: Napoli ya busca alternativas en ataque

Napoli sigue buscando cómo reforzar su ataque y hace unos días hizo su última oferta a Mauro Icardi, quien aún no ha dicho que no, pero tampoco ha respondido al club del sur de Italia, ya que su objetivo principal es esperar qué sucede con Paulo Dybala y anhela un llamado de Juventus, equipo al que apostó desde el final de la temporada pasada.



Sin embargo, el llamado de Juventus no llega y tampoco lo hace la respuesta del argentino al equipo de Aurelio De Laurentiis por lo que Napoli ya busca alternativas y se encontró con las ganas del español Fernando Llorente, quien partió libre de Tottenham, su costo es inferior al de Icardi y también conoce bien la Serie A.



Partiendo de esto, Napoli esperará máximo hasta el final de la semana y, en caso de no tener razón por parte del argentino ni de su entorno, seguramente será Fernando Llorente el elegido para encabezar el ataque de un equipo que quiere pelear más de cerca con Juventus, luchar por una mejor actuación en Champions y reforzar su ofensiva.



Y aunque las características de Llorente sean diferentes a las del polaco Arkadiusz Milik, quien seguro permanecerá en el equipo y a quien ya se le renovó su contrato, el equipo dirigido por Ancelotti prefiere quedarse con un futbolista que elija el equipo y no con uno a quien le tocaría llegar por descarte, según confirmó el periodista italiano, Gianluca Di Marzio.