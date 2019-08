La medida desesperada que tomarían Mauro Icardi y Wanda contra Inter 

Mauro Icardi está desesperado y con el paso de los días su situación se hace cada vez más compleja pues mientras los equipos se siguen reforzando, ninguno parece realmente interesado en sus servicios o, simplemente, no llega la oferta que el jugador estaba esperando hace mucho tiempo para marcharse de Inter.



Por su parte, el club atraviesa una situación parecida y no quiere perder plata con un jugador que no será tenido en cuenta con Antonio Conte, que parece estar pagando su mal comportamiento con Spalletti cuando era entrenador y que, de momento, ni puede entrenar con el equipo, ni disputará un minuto con ellos en ningún partido.



Con base en ello, el futbolista y su esposa/representante, recurrirían a una maniobra legal que se presenta como la mejor alternativa para salir de Inter sin ningún inconveniente y quedarse con el pase en su poder: demandar al club por libertad de acción en su trabajo, teniendo en cuenta que está lejos de ser convocado para algo y que mientras más pase el tiempo más compleja se hace su salida.



Y aunque esta sería una buena posibilidad para que llegara a Juventus, lo cierto es que la llegada de Lukaku al ataque de la ‘Vecchia Signora’, en caso de que se dé la negociación entre ellos Manchester United, afectará al futbolista, que tampoco ha cedido en su intención de llegar a los vigentes campeones de la Serie A y que, aunque ha tenido ofertas de otros clubes italianos, ha dejado pasar el tiempo esperando primero solucionar su inconveniente con los dueños de su pase.