Inter decidió alejar a Mauro Icardi de sus trabajos de pretemporada

La situación de Mauro Icardi en Inter es cada vez más difícil y el club está decidido a no incorporarlo, ni siquiera, a sus trabajos de pretemporada que, de momento, realiza en Suiza. El futbolista, quien se incorporó al plantel este sábado, recibió una comunicación por parte del club en donde se le confirmaba que debería regresar a Italia para continuar con sus trabajos de acondicionamiento físico.



Y aunque la según publicó la institución a través de sus redes sociales, la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, lo cierto es que el presente del futbolista argentino es difícil teniendo en cuenta que Napoli se bajó de su interés y que Juventus apunta primero a la contratación del defensor Matthijs De Ligt y hasta no tener claro que sucederá con futbolista como Paulo Dybala no definirá si va por el atacante o se queda quieto en el mercado.



Icardi hizo todo para quedarse con el pase en su poder desde la temporada pasada, sin embargo, Inter no está dispuesto a perder el dinero que podría ingresar al club por un futbolista de buen rendimiento en lo deportivo pero cuya actitud es bastante cuestionable afuera de las canchas.



Con base en ello, el equipo ‘nerazzurro’ bajó el precio del atacante buscando nuevas ofertas por él o una posible negociación con Manchester United, club en el que milita Romelu Lukaku quien es el delantero que pretende conseguir Antonio Conte para completar un ataque en el que de ninguna manera hay lugar para el jugador suramericano.