Contra viento y marea: Napoli aún quiere a James Rodríguez

Quedan dos semanas para que termine el mercado de pases en Italia, y la prensa de ese país asegura que las opciones de que Napoli contrate a James Rodríguez siguen siendo grandes, aunque el diez de la Selección Colombia haya sido convocado por Zidane para el partido contra Celta de Vigo en Balaídos.



“La operación sería una situación simple, dado que la oferta esta ahí y podría resolverse en los últimos días”, afirmó Stefano Agresti, director de ‘Calciomercato.com’.



“El problema concierne al club. El único apoyo de James sigue siendo Ancelotti. De Laurentiis y Guintoli, de hecho, no están convencidos de las bondades de la operación, no tanto en lo técnico, sino en lo económico. El presidente no quiere moverse de su posición que es un préstamo, diferente a Florentino, quien insiste en un préstamo obligatorio o en la venta final”, contó Mimmo Malfitano, en la ‘Gazzetta dello Sport’, sobre la situación del colombiano.



Solo hasta el dos de septiembre se podrán concretar los fichajes en Italia, y el panorama ofrece dos caminos, quedarse a pelear por un puesto en Real Madrid o ir al Napoli para volver a ser dirigido por Carlo Ancelotti, técnico con el que James Rodríguez supo brillar.