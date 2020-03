Máxima preocupación: pareja de jugador con coronavirus está embarazada

Daniele Rugani fue el primer jugador de Juventus que fue confirmado con positivo de coronavirus. El futbolista está bien y era asintomático, pero ahora creó una nueva y alta preocupación.



Michela Persico, pareja del futbolista, contó la odisea que vive en su actualidad debido al virus, pues mencionó que justamente iban a dar la noticia de que estaba embarazada cuando el jugador dio positivo.

"Daniele y yo estábamos preparando el momento adecuado para anunciar mi embarazo cuando él dio positivo. Estaba destinado a ser un momento de alegría, pero ya tengo 4 meses y no sé qué pasará ahora”, señaló la mujer en 'Chi Magazine'.



Por otro lado, mencionó que tiene miedo y que está preocupada por su bebé, pero que los médicos le dijeron que hasta el momento no había ningún peligro.



"Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero pónganse en mi lugar: esto es infinitamente aterrador", finalizó.