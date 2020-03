Suspendida semifinal por Copa Italia entre Juventus y Milan

A falta de un día para jugar el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Italia entre Juventus y Milan, la gobernación local, junto con los representantes de cada club, decidieron priorizar la decisión de la autoridades de prevenir la propagación del coronavirus, y suspender el partido entre la Juventus y Milan que se jugaría en la ciudad en Turín el miércoles, ya que el contagio es mucho más fácil en lugares que tengan gran aforo de personas.

La situación en Italia por el coronavirus cada vez se pone más tensa, pues es uno de los países europeos con con más casos confirmados de ciudadanos contagiados. Por ende las autoridades han decidido suspender muchos de los partidos a disputar en las ciudades del norte de Italia, con el fin de evitar un aforo máximo de personas, y prevenir cualquier situación de contagio.

Entre los partidos suspendidos están: Udinese vs. Fiorentina, Milan vs. Genoa, Parma vs. SPAL y Sassuolo vs. Brescia, los cuales se jugarán el próximo 13 de mayo, excepto el partido de la Juventus vs. Inter, que se jugaría el lunes 9 de marzo. Se espera que en las próximas horas se confirme la nueva fecha y hora de la semifinal de la Copa Italia, la cual se mantiene en empate 1-1, y se definirá en la ciudad de Turín.