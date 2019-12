Kevin Prince Boateng y su preocupación por los jóvenes futbolistas

Kevin Prince Boateng, jugador de Fiorentina, siempre ha sido muy duro al momento de dar declaraciones y en esta ocasión ha aprovechado para hablar sobre los jóvenes futbolistas, mostrando su preocupación por las nuevas costumbres en el entorno del deporte rey.

Boateng aprovechó la para del fútbol europeo para hablar con el diario ‘Bild', donde habló sobre lo que se vive en el entorno del fútbol, sobre todo afirmando que ya no hay lealtad en el deporte, pues los jugadores son vistos como simple “números".



“El fútbol es un negocio y los jugadores somos solo números. Si no rindes, viene otro. Es simple. No hay lealtad, es triste", dijo el exjugador de Barcelona.



Además, también afirmó que no a todos los jugadores profesionales les gusta esa profesión, pues según el exjugador de Milan se debe amar entrenar y disfurtar jugar, aunque este sea un deporte con enormes presiones.



“Habría que hacer una encuesta para saber a cuántos futbolistas todavía les gusta entrenarse y quién disfruta jugando. Es un trabajo para profesionales. La presión es enorme y provoca hasta depresiones. Hay veces que jugando me divierto y otras veces en las que no lo hago", aseguró.

Finalmente habló del cambio en las costumbres de los futbolistas, sobre todo de los jugadores más jóvenes, quienes se preocupan más por manejar autos lujosos y las redes sociales, lo que les hace perder el foco de la profesión, según Boateng.



“No trabajan su talento y sé lo que significa tirarlo. Y hasta varias veces. Algunos conducen su Mercedes a los 19 años y ya se ven con tanto talento que no hacen nada para mejorar. Sin entrenamientos extra, sin nada. Ellos piensan en jugar a la Play y ver el Instagram. Llegan los últimos a entrenar y luego, se van los primeros. Creo que el fútbol ha cambiado, igual que la sociedad", finalizó el jugados de la selección de Ghana.