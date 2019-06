La estrategia de Mauro y Wanda: demandar a Inter por acoso laboral

Un nuevo capítulo en la disputa entre Mauro Icardi e Inter de Milán estaría por disputarse en las cortes italianas. Según diferentes medios, como el diario ‘La Stampa’, el atacante estaría buscando quedarse con su pase antes del inicio de la próxima temporada y para ese fin recurriría a una figura legal conocida como “mobing” que en términos más comunes hace referencia al ‘bullying laboral’, lo cual, según el futbolista y su pareja, es lo que está viviendo Icardi en el club.

Tras la llegada de Antonio Conte a Inter, la idea del nuevo entrenador es separar al argentino del plantel luego de las diferentes discusiones que ha tenido con la institución, por ese motivo lo dejaría sin pretemporada y lo pondría a entrenarse por separado, situación que respaldaría la demanda pues ya hay un precedente del hecho y es lo ocurrido con Goran Pandev y Lazio en 2009, cuando el macedonio se quedó con su pase al no ser traspado de equipo.



La estrategia, que según los medios que han seguido el caso sería una idea de Wanda, representante y pareja del futbolista, le permitiría a Icardi quedarse con el pase en sus manos, negociar con cualquier club libremente y no tener que responder por las obligaciones económicas que implicaría un traspaso sin el consentimiento de la institución.



Vale la pena recordar que a inicios de 2019, Inter le quitó la capitanía al futbolista ex Sampdoria y, además, lo alejó del plantel luego de una fuerte discusión entre él y el entrenador anterior a Conte, Luciano Spalletti.