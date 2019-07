La transferencia fallida de Mattia Perin que complica a Juventus

Aunque todo parecía arreglado para que Mattia Perin se marchara nuevamente de Turin, luego de no poder quedarse con el puesto de titular de Juventus, el arquero italiano formado en Genoa no pudo concretar su paso a Benfica luego de que en los exámenes médicos realizados por el club portugués se comprobara que su estado de salud es peor de lo que se esperaba.



En principio Perin llegaba a Benfica consciente de una lesión de hombro que lo aquejaba y que le haría perder los primeros 5 partidos de la temporada, sin embargo, el diagnóstico final luego de los chequeos previos a la firma del contrato remarcaron que la lesión de hombro que aqueja al portero es más complicada de los esperado y por este motivo su recuperación tardará hasta 4 meses.



Con base en ello y mostrando su palabra, además de su intención de contar con el arquero, el equipo portugués y los italianos se pusieron de acuerdo para que sea la ‘Vecchia Signora’ la que se haga cargo de la recuperación del arquero y por el próximo semestre pague su salario, para a finales de diciembre realizar el traspaso en los mismos términos que se había acordado.



La situación desestabiliza un poco los planes de Juventus, que apostaba a salir de un jugador que no tiene demasiado lugar en el equipo y mucho menos luego del regreso de Gianluigi Buffon, pero además los perjudica pensando en otra posible contratación, pues se sabe que no se pueden incumplir las políticas del ‘Fair Play Financiero’.



Por este motivo, Perin regresará a Turín para continuar su recuperación y aunque no hará parte del plantel en los primeros meses, Juventus sí lo puede usar al final de este semestre, algunos meses antes de que vuelva a Portugal para realizarse nuevamente las evaluaciones de salud correspondientes y se finalice su traspaso con el que tiene el objetivo de regresar a la selección nacional.