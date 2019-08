¿Se cansan de esperar a James? Napoli va a la carga por un volante

Napoli le ha comunicado al PSV Eindhoven su interés por el futbolista mexicano Hirving Lozano, a quien el club holandés está dispuesto a venderlo por unos 40 millones de euros, según publicó este viernes la revista neerlandesa 'Voetbal International'.

Los napolitanos llevan varias semanas en contacto con el agente de Lozano, Mino Raiola, y el jugador ve con buenos ojos su salida del PSV. "No es ningún secreto que Lozano siente que su tiempo en la Eredivisie holandesa se ha terminado", dijo el medio, debido a una supuesta falta de sintonía con el entrenador Mark van Bommel.

El técnico no alineó al mexicano en el once inicial del decisivo partido contra Basel, de la ronda previa de la Liga de Campeones, que el PSV perdió el pasado martes, y significó su no clasificación para la máxima competición europea.

Napoli ha puesto sus ojos en Lozano después de fracasar el intento de fichar al extremo marfileño Nicolas Pépé, quien fue traspasado esta semana del Lille al Arsenal por 80 millones de euros.

Aunque James parecía ser la opción más firme para el equipo por el conocimiento que tienen con Ancelotti, el enfriamiento de las conversaciones con el Real Madrid y la imposibilidad de avanzar en un préstamo hasta final de temporada han hecho que parezca cada vez más lejana su posibilidad de llegar al Napoli, aunque ninguna de las partes ha dado por terminada esta oportunidad.

Habrá que esperar si en los próximos días avanzan las negociaciones entre el equipo italiano y el holandés, pues el 'Chuky' estaría listo para cambiar de aires a una Liga mucho más importante en Europa.