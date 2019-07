¿Más posibilidades para James? Mauro Icardi fue descartado por Napoli

La novela de Mauro Icardi en el fútbol italiano no parece tener fin. El futbolista, quien se encuentra de vacaciones con su familia, no será tenido en cuenta por el nuevo técnico de Inter, Antonio Conte y aunque se especulaba con una posible llegada a Napoli, en las últimas horas el club del sur de Italia desestimó esta posible llegada.



El equipo presidido por Aurelio de Laurentiis, que había afirmado tener el dinero suficiente para quedarse con el pase del atacante argentino, cambió de planes y eligió que no era momento de contar con un delantero de estas características en su plantel, situación que facilitaría la llegada del colombiano James Rodríguez teniendo en cuenta que aunque no se trate de la misma posición, el dinero que se ahorraron en esta transferencia podría ser invertido en la llegada del colombiano.



“No es una necesidad ni una prioridad para el equipo”, aseguró De Laurentiis al medio ‘Goal Italia’, así que bajo esta afirmación el representado de Wanda Nara deberá buscar un nuevo club, apuntando todos sus cañones a Juventus, donde tampoco es segura su llegada pues Maurizio Sarri ha afirmado que le gustaría contar con Paulo Dybala.



Pese a ello y a la poca certeza que existe respecto al polémico jugador, lo cierto es que al futbolista no le faltan pretendientes, pues en las últimas horas apareció un nuevo interesado y se trata de Manchester United, que podría dejar ir al belga Romelu Lukaku y con su transferencia pagaría gran parte del valor de Icardi.



¿Cómo continuará esta novela?