El equipo español que entraría en rebeldía con Uefa por el coronavirus

Europa empieza a vivir con el miedo por el coronavirus. Es así que en Italia se suspendió el fútbol y en España se jugará a puerta cerrada. A causa de esas drásticas medidas, hay otras ligas que paulatinamente se irán uniendo a la toma de decisiones para evitar que el covid-19 se siga expandiendo y entre a los estadios.

Sin embargo, la Uefa ha tratado de mantener la programación de los partidos de Champions y Europa League; eso sí, extremando los cuidados de los futbolistas y aficionados.



En España hay un equipo que entraría en rebeldía con la Uefa a causa del coronavirus. Se trata del Getafe, que tiene que jugar este jueves el partido de ida de octavos de final de la Europa League en casa del Inter de Milán, en el estadio Giuseppe Meazza.



El presidente del club español, Ángel Torres, advirtió que “salvo que esto cambie mucho el Getafe no va a viajar a Italia”, en declaraciones a ‘El Transistor’.



📹"Salvo que esto cambie el Getafe mañana No va a viajar a Italia" Las palabras de Ángel Torres, presidente del @GetafeCF pic.twitter.com/y8ucw9kfTM — El Transistor (@ElTransistorOC) March 10, 2020

El dirigente confesó que se hizo ya un pedido especial a la Uefa sobre este partido y el delicado momento de sanidad que se vive en Italia. “Hemos pedido que se busque una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión”.



“Si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo. Nos hace mucha ilusión pero si tiene que ser así, será”, fue la tajante sentencia del presidente del Getafe.