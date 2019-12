La Europa League no se queda atrás: así quedaron los dieciseisavos

Terminó el sorteo en la Europa League y se definieron los dieciseisavos para la siguiente ronda, en la que habrá colombianos y buscarán un título más junto a sus clubes.

Cruces en Europa League:

Wolves vs. Espanyol



Sporting vs. Estambul



Getafe vs. Ajax.



Bayer Leverkusen vs. Porto



Copenhague vs. Celtic



Apoel vs. Basel



Cluj vs. Sevilla



Olympiacos vs. Arsenal



AZ vs. Lask



Brujas vs. Manchester United



Ludogorets vs. Inter de Milán



Frankfurt vs. Slazburg



Shakhtar Donetsk vs. Benfica



Wolfsburgo vs. Malmo



Roma vs. Gent



Rangers vs. Braga